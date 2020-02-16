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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2020 - 16:39,Son Güncelleme:/

Son Dakika! Trabzonspor'da Nwakaeme korkuttu!

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Son Dakika! Trabzonspor'da Nwakaeme korkuttu!

Trabzonspor'da Nwakaeme, Sivasspor maçının ilk yarısında ayağında hissettiği ağrı sebebiyle yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.

Süper Lig'in 22. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u sahasında ağırlayan Trabzonspor'da Nwakaeme korkuttu.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Nwakaeme, ayağından hissettiği ağrı sebebiyle maça devam edemedi.

Müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkan Nwakaeme yerini Abdülkadir Parmak'a bıraktı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini’nin yerine de Manuel Da Costa'nın ilk 11’e alınmıştı.

Son Dakika Trabzonsporda Nwakaeme korkuttu

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