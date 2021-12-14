Son Dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme devreyi kapattı! Sakatlık açıklaması...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yetenekli oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Anthony Nwakaeme, ligin ilk yarısında oynanacak kalan maçlarda forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme’nin çekilen MR’ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.