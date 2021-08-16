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GeriFutbol Son Dakika: Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Gervinho şov! Fırtına kopardılar
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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 21:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Gervinho şov! Fırtına kopardılar

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Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Trabzonspor, yeni transferleri Marek Hamsik ve Gervinho ile coşarken ortaya çarpıcı rakamlar çıktı.

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  • Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Arena Detay - Yeni sezonda şampiyonluğa oynayabilecek güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Trabzonspor; Marek Hamsik, Gervinho, Peres, Cornelius, Dorukhan Toköz gibi yıldızları takıma katarak büyük iş başardı.

Yeni sezona Abdullah Avı yönetiminde şampiyonluk parolasıyla giriş yapan bordo mavililer, açılış haftasında konuk olduğu Malatyaspor'u henüz ilk devrede 4'lük yaparken sahne alan isimler yeni transferler oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Marek Hamsik ve Gervinho, hem ağları sarsıp hem de asist yaparak bordo mavililerin farkı açmasında büyük katkı yaparken ortaya çarpıcı istatistikler çıktı.

Yeni Malatyaspor 1-5 Trabzonspor / Maç sonucu ve özeti
Yeni Malatyaspor 1-5 Trabzonspor / Maç sonucu ve özeti

MAREK HAMSIK'TEN DUBLE

Trabzonspor'un Bakasetas'la öne geçtiği golde asisti yapan Slovak yıldız, bir de ağları sarsarak 2 gole direkt katkıda bulundu.

Marek Hamsik, Erkan Zengin'den (Ocak 2015 vs Sivasspor) bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca Marek Hamsik, Mayıs 2017'den (Napoli formasıyla Sampdoria'ya karşı) bu yana lig kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı.

Son Dakika: Trabzonsporda Marek Hamsik ve Gervinho şov Fırtına kopardılar

GERVINHO, HAMSIK'TEN GERİ KALMADI

Yine mücadeleye 11'de başlayan ve etkili oyununu 1 gol, 1 asistle süsleyen bir diğer isim Fildişi Sahilli yıldız Gervinho oldu.

Fırtına'nın üçüncü golünü atan 34 yaşındaki yıldız, Marek Hamsik'in attığı golde de asist yaparak Slovakyalı futbolcu gibi 2 gole direkt katkıda bulundu.

NWAKAEME BİR KEZ DAHA MALATYA'YI BOŞ GEÇMEDİ

Öte yandan karşılaşmada takımının 2. golünü atan Anthony Nwakaeme (vs Yeni Malatyaspor), 2007/08 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla aynı takıma üst üste dört Süper Lig maçında gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu (diğeri Oscar Cardozo vs Mersin İdmanyurdu).

BAKASETAS'IN İLK KAFA GOLÜ

Süper Lig'e geldiği 2019/20 sezonundan bu yana en fazla gol atan orta saha oyuncusu olan Anastasios Bakasetas (24), Türkiye kariyerindeki iki kafa golünü de Yeni Malatyaspor filelerine gönderdi. 

Son Dakika: Trabzonsporda Marek Hamsik ve Gervinho şov Fırtına kopardılar

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