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Son dakika: Trabzonspor'da Marc Bartra ile yollar ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Marc Bartra#Transfer
Son dakika: Trabzonsporda Marc Bartra ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 17:39

Trabzonspor karşılıklı anlaşarak İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra ile yollarını ayırdı.

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Gelecek sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, takıma yeni isimler katarken bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.

Trabzonspor, 32 yaşındaki savunmacı Marc Bartra ile yollarını ayırdı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile Kulübümüz arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi." denildi.

Geçen sezon Real Betis'ten Trabzonspor'a katılan Marc Bartra, toplamda 40 maça çıktı.

Marc Bartra, çıktığı 40 maçta 4 gollük katkı sağladı.

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#Trabzonspor#Marc Bartra#Transfer

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