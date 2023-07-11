Son dakika: Trabzonspor'da Marc Bartra ile yollar ayrıldı

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Gelecek sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, takıma yeni isimler katarken bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.

Trabzonspor, 32 yaşındaki savunmacı Marc Bartra ile yollarını ayırdı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile Kulübümüz arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi." denildi.

Geçen sezon Real Betis'ten Trabzonspor'a katılan Marc Bartra, toplamda 40 maça çıktı.

Marc Bartra, çıktığı 40 maçta 4 gollük katkı sağladı.