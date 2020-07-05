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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Manuel Da Costa Antalyaspor maçında forma giyemeyecek
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Haber Giriş: 05.07.2020 - 21:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Manuel Da Costa Antalyaspor maçında forma giyemeyecek

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Son Dakika | Trabzonspor'da Manuel Da Costa Antalyaspor maçında forma giyemeyecek
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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da stoper Manuel Da Costa, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Mücadelenin 30. dakikasında Feghouli'ye sert bir müdahale yapan Da Costa'ya Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi. Da Costa, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Son Dakika | Trabzonsporda Manuel Da Costa Antalyaspor maçında forma giyemeyecek

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