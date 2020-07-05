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Son Dakika | Trabzonspor'da Manuel Da Costa Antalyaspor maçında forma giyemeyecek
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da stoper Manuel Da Costa, sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Mücadelenin 30. dakikasında Feghouli'ye sert bir müdahale yapan Da Costa'ya Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi. Da Costa, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
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