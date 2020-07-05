Son Dakika | Trabzonspor'da Manuel Da Costa Antalyaspor maçında forma giyemeyecek

Mücadelenin 30. dakikasında Feghouli'ye sert bir müdahale yapan Da Costa'ya Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi. Da Costa, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

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