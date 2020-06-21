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Son dakika | Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif
Trabzonspor Kulübü, yapılan 9. koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.
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