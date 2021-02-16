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Son Dakika: Trabzonspor'da koronavirüs depremi! 6 futbolcu...
Trabzonspor Kulübü, iki futbolcu ve bir A takım personelinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Daha önce 4 pozitif vaka açıklayan Bordo-mavililer'de toplam 6 futbolcunun testi pozitif çıkmış oldu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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