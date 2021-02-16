Son Dakika: Trabzonspor'da koronavirüs depremi! 6 futbolcu...

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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