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Son dakika! Trabzonspor'da kırmızı kart! Majid Hosseini...
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da stoper Hosseini, doğrudan kırmızı kart gördü.
Maçın 80. dakikasında Alanyasporlu Salih Uçan'a sert bir müdahalede bulunan Hosseini, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Alanyaspor'da da Fabrice N'Sakala, 82. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
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