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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi başladı!

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Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının mesaisine başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Sivasspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğerleri ise denge, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmalarının ardından dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı.

 

Son Dakika | Trabzonsporda Kayserispor mesaisi başladı

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