Son Dakika | Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi başladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.



Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Sivasspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğerleri ise denge, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmalarının ardından dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı.

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