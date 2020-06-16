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Haber Giriş: 16.06.2020 - 20:29,Son Güncelleme:

Son dakika! Trabzonspor'da Jose Sosa şoku! Hüseyin Çimşir açıkladı...

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Son dakika! Trabzonspor'da Jose Sosa şoku! Hüseyin Çimşir açıkladı...
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Türkiye Kupası'nda oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Çimşir'in sözleri şu şekilde:

"2-1'in çok büyük avantaj olduğunu düşünmüyorum. Kazanmamız gerekiyor. Avantajlı duruma geçebilmemiz için gol bulmalıyız. İyi hazırlandık. Oyuncu arkadaşlarım kendilerini çok motive ettiler. Finale çıkacağımızı düşünüyorum. Sosa, 28 Mayıs'ta sakatlık yaşadı. Biraz daha süresi var gibi duruyor. Takımımızın lideri, kaptanımız... En kısa sürede inanıyorum ki hazır olacak ve takıma katkıda bulunacak."

 

Son dakika Trabzonsporda Jose Sosa şoku Hüseyin Çimşir açıkladı...

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