Son dakika! Trabzonspor'da Jose Sosa şoku! Hüseyin Çimşir açıkladı...

Çimşir'in sözleri şu şekilde:

"2-1'in çok büyük avantaj olduğunu düşünmüyorum. Kazanmamız gerekiyor. Avantajlı duruma geçebilmemiz için gol bulmalıyız. İyi hazırlandık. Oyuncu arkadaşlarım kendilerini çok motive ettiler. Finale çıkacağımızı düşünüyorum. Sosa, 28 Mayıs'ta sakatlık yaşadı. Biraz daha süresi var gibi duruyor. Takımımızın lideri, kaptanımız... En kısa sürede inanıyorum ki hazır olacak ve takıma katkıda bulunacak."

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