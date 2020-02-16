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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da John Obi Mikel, Beşiktaş maçında yok!
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Haber Giriş: 16.02.2020 - 18:01,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor'da John Obi Mikel, Beşiktaş maçında yok!

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Son Dakika | Trabzonspor'da John Obi Mikel, Beşiktaş maçında yok!

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında John Obi Mikel sarı kart gördü.

Mikel, bu kartla birlikte Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Son Dakika | Trabzonsporda John Obi Mikel, Beşiktaş maçında yok

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