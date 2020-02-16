Haber Giriş: 16.02.2020 - 18:01,
Son Dakika | Trabzonspor'da John Obi Mikel, Beşiktaş maçında yok!
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında John Obi Mikel sarı kart gördü.
Mikel, bu kartla birlikte Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
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