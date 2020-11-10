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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'da istifa! Yönetici Haluk Şahin...

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Son dakika | Trabzonspor'da istifa! Yönetici Haluk Şahin...
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Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti.

Şahin, Trabzonspor Kulübüne gönderdiği istifa yazısında, "15 Temmuz 2019 tarihinde istifa etmiş olduğum aktif görevlerimden, gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle tüm yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Yeni teknik direktör ve ekibine, ayrıca yönetim kuruluna başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

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Şahin, daha önce Trabzonspor Futbol Şube Sorumluluğu görevinden ayrılmıştı.

 

Son dakika | Trabzonsporda istifa Yönetici Haluk Şahin...

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