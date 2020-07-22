Son Dakika | Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in yerine 4 aday

Sezonun kalan kısmını antrenör Eddie Newton ile tamamlamayı planlayan yönetim, takımı gelecek sezon yeni bir teknik adama emanet edecek.

Listenin ilk sırasında Abdullah Avcı yer alıyor. Diğer yerli isim olarak Tayfun Korkut’u gündeme alan bordo mavililer ayrıca, eski teknik direktörleri Şota Arveladze ve halen HES Kablo Kayserispor’u çalıştıran Robert Prosinecki ile ilgileniyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!