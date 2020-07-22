MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in yerine 4 aday
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in yerine 4 aday
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Tolga Sağlam / DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in yerine 4 aday

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in yerine 4 aday
Abone Olgoogle-news

Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor’da yönetim, teknik direktörlük görevi için 4 isme odaklandı.

Sezonun kalan kısmını antrenör Eddie Newton ile tamamlamayı planlayan yönetim, takımı gelecek sezon yeni bir teknik adama emanet edecek.

Listenin ilk sırasında Abdullah Avcı yer alıyor. Diğer yerli isim olarak Tayfun Korkut’u gündeme alan bordo mavililer ayrıca, eski teknik direktörleri Şota Arveladze ve halen HES Kablo Kayserispor’u çalıştıran Robert Prosinecki ile ilgileniyor.

Son Dakika | Trabzonsporda Hüseyin Çimşirin yerine 4 aday

Son Dakika | Trabzonsporda Hüseyin Çimşirin yerine 4 aday

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle