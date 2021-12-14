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Son Dakika: Trabzonspor'da Georgios Masouras operasyonu! 7 milyon Euro...

#Georgios Masouras#Trabzonspor#Transfer
Son Dakika: Trabzonsporda Georgios Masouras operasyonu 7 milyon Euro...

Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Georgios Masouras için nabız yokladı. Kapıyı ilk başta 10 milyon Euro’dan açan Olympiakos, geri adım attı. Trabzonspor da 5 milyon Euro seviyesinin üstüne çıktı. Yunan kulübünün 7 milyon Euro civarı bir rakama ‘evet’ diyebileceği öğrenilirken, kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

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Devre arası öncesi ilk transferini Kouassi ile yapan Trabzonspor , hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Antalyaspor maçı sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında bir görüşme gerçekleşirken, transferdeki son durum masaya yatırıldı. Kanat ve sol bek transferinin Ocak ayına kadar bitmesi kararlaştırıldı.

Avcı’nın 1 numarası

Kanat transferindeki 1 numaralı aday; Georgios Masouras. Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro’dan açarken, Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon Euro’luk bir rakamı gözden çıkarmıştı. Yunan kulübü, kıran kırana süren pazarlıklarda geri adım attı. Hatta Olympiakos’un 7 milyon Euro civarında bir teklife ‘evet’ diyebileceği öğrenildi.

7 milyon da çok geldi

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Ancak Trabzonspor, bunu da çok yüksek buluyor, rakamı daha aşağıya çekmeye çalışıyor. Abdullah Avcı’nın ısrarla istediği Masouras konusunda şartlar zorlanırken, oyuncunun Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bundaki en büyük etken ise, Yunanistan Milli Takımı’ndan takım arkadaşları Bakasetas ve Siopis... Bu ikili, Masouras’ı ikna konusunda kilit rol oynuyor.

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#Georgios Masouras#Trabzonspor#Transfer

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