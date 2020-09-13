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Haber Giriş: 13.09.2020 - 22:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Gaston Campi'den Beşiktaş maçı sonrası yorum: 'Maçın hakimi bizdik...'

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Son Dakika | Trabzonspor'da Gaston Campi'den Beşiktaş maçı sonrası yorum: 'Maçın hakimi bizdik...'
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Süper Lig'in ilk haftasında evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Gaston Campi maçı değerlendirdi.

Campi'nin Beşiktaş maçı sonrası açıklamaları şu şekilde:

Gelen ve giden oyuncular oldu. Onlar için adaptasyon süresi gerekiyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Maçın ilk yarısında tek hakim bizdik. Rakip bir kez geldi ve şanssız bir dokunuşla kalemizde gol oldu. İkinci yarı penaltı ve kırmızı kart sonrası bizim için zor bir maç oldu.

Son Dakika | Trabzonsporda Gaston Campiden Beşiktaş maçı sonrası yorum: Maçın hakimi bizdik...

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