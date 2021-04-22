Son Dakika: Trabzonspor'da Galatasaray maçı sonrası kriz! Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Parmak raporu....

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşandı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele sonrasında Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da flaş bir karar alındı.

Bordo-mavili ekipte Abdülkadir Parmak'ın bugün düzenlenen antrenmana alınmadığı kaydedildi.

OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ İDDİASI

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle alınmadığı bildirildi

Anadolu Ajansı'nın haberinde; Abdullah Avcı'nın Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılması konusunda yönetim kuruluna yazılı rapor sunduğu ve yönetimin de bu konuda değerlendirme yapacağı belirtildi

4 DEĞİŞİKLİK YAPILDI AMA...

Galatasaray-Trabzonspor maçında kadroda yer alan Abdülkadir Parmak, 4 değişikliğe karşın oyuna dahil olmadı.

Bu sezon bordo-mavili ekipte 28 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

KARAGÜMRÜK ÖNCESİ TRONDSEN MÜJDESİ

Antrenmanda birinci grupta yer alan oyuncuların jenerasyon, diğer oyuncuların ise teknikle bağlantılı dinamik ısınma, mobilizasyon çalışması, 5’e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları gerçekleştirdiği, son bölümde de çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Sezon başında sakatlanan Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in de takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.