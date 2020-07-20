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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Filip Novak'tan takımda kalma sinyali!
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Futbol
Haber Giriş: 20.07.2020 - 00:19,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Filip Novak'tan takımda kalma sinyali!

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Son Dakika | Trabzonspor'da Filip Novak'tan takımda kalma sinyali!
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Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Konyaspor'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Filip Novak, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'Böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık'

Maçı değerlendiren Novak, "Rakibimiz tebrik etmek istiyorum. Böyle bir takım olarak böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık. Konyaspor'u tebrik ederim" dedi.

'Devam edeceğiz'

Filip Novak sözlerini, "Kaybettikleri şampiyonluk konusunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Novak, transfer haberleri gündemde olduğu günlerde Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi. Novak sözlerini şu ifadelerle noktaladı. "Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

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