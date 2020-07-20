Son Dakika | Trabzonspor'da Filip Novak'tan takımda kalma sinyali!

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Filip Novak, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'Böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık'

Maçı değerlendiren Novak, "Rakibimiz tebrik etmek istiyorum. Böyle bir takım olarak böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık. Konyaspor'u tebrik ederim" dedi.

'Devam edeceğiz'

Filip Novak sözlerini, "Kaybettikleri şampiyonluk konusunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Novak, transfer haberleri gündemde olduğu günlerde Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi. Novak sözlerini şu ifadelerle noktaladı. "Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.