Son dakika | Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda Jose Sosa da yer aldı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının kamp kafilesini açıkladı! Kadroda sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı çalışan Jose Sosa da yer aldı.
Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Kafilede şu isimler yer aldı:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
BADOU NDIAYE
KEREM BAYKUŞ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
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