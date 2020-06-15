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GeriFutbol Son dakika | Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda Jose Sosa da yer aldı
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Haber Giriş: 15.06.2020 - 19:07,Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda Jose Sosa da yer aldı

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Son dakika | Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda Jose Sosa da yer aldı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının kamp kafilesini açıkladı! Kadroda sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı çalışan Jose Sosa da yer aldı.

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Kafilede şu isimler yer aldı:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

KEREM BAYKUŞ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

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