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Futbol
Haber Giriş: 23.10.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku!

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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcusunun pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Trabzonspor'da daha önce Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban'ın testleri pozitif çıkmıştı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, koronavirüs vakasıyla ilgili Trabzonspor'a geçmiş olsun mesajı yolladı.

Fenerbahçe'nin mesajında; "Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor'un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika | Trabzonsporda Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku

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