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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'da Ekuban krizi yaşanıyor! Ceza kapıda...

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Son Dakika: Trabzonspor'da Ekuban krizi yaşanıyor! Ceza kapıda...

Trabzonspor'da son dakika gelişmesi... Transfer sezonuna flaş hamlelerle giren Trabzonspor'da Ekuban'ın yokluğu kafalarada soru işaretlerine neden oldu. Fransız ekibi Saint-Etienne’in istediği Ganalı futbolcu, izni bittiği halde takım kampına katılmadı. Noter tespiti yaptıracak olan bordo-mavililer, yıldız isme ceza kesecek

Trabzonspor'da Caleb Ekuban sorunu ortaya çıktı. Trabzon'daki ilk etap çalışmalarında izinli olan Ganalı yıldızın, Riva'daki ikinci hazırlık döneminde de takıma katılmaması kafaları karıştırdı.

Sabah'ın haberine göre; Oyuncunun haber vermeden kampa gelmemesi üzerine harekete geçen bordo-mavililerin, noter tespiti yaptırarak 27 yaşındaki isme ceza kesecek.

EKUBAN'A 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ekuban'ın kafasını Fransız ekibi Saint- Etienne'in karıştırdığı iddia edildi. Fransızlar, Ganalı sağ kanat için 4 milyon Euro teklif edeceği konuşulurken, Fırtına'nın ise 6 milyon Euro'dan aşağı inmeyi düşünmediği gelen haberler arasında.

 

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