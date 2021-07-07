Son Dakika: Trabzonspor'da Ekuban krizi yaşanıyor! Ceza kapıda...
Trabzonspor'da son dakika gelişmesi... Transfer sezonuna flaş hamlelerle giren Trabzonspor'da Ekuban'ın yokluğu kafalarada soru işaretlerine neden oldu. Fransız ekibi Saint-Etienne’in istediği Ganalı futbolcu, izni bittiği halde takım kampına katılmadı. Noter tespiti yaptıracak olan bordo-mavililer, yıldız isme ceza kesecek
Trabzonspor'da Caleb Ekuban sorunu ortaya çıktı. Trabzon'daki ilk etap çalışmalarında izinli olan Ganalı yıldızın, Riva'daki ikinci hazırlık döneminde de takıma katılmaması kafaları karıştırdı.
Sabah'ın haberine göre; Oyuncunun haber vermeden kampa gelmemesi üzerine harekete geçen bordo-mavililerin, noter tespiti yaptırarak 27 yaşındaki isme ceza kesecek.
EKUBAN'A 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ekuban'ın kafasını Fransız ekibi Saint- Etienne'in karıştırdığı iddia edildi. Fransızlar, Ganalı sağ kanat için 4 milyon Euro teklif edeceği konuşulurken, Fırtına'nın ise 6 milyon Euro'dan aşağı inmeyi düşünmediği gelen haberler arasında.