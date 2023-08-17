Son Dakika: Trabzonspor'da Edin Visca üzüntüsü! Galatasaray maçında yok...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Galatasaray maçı kolay olmayacak. Büyük ve zorlu bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de neler yapabileceğimizin farkındayız. Elimizden geleni yapıp iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Benim oyun felsefemde nerede olursak olalım maçı kazanmak vardır. Rakibin kim olduğu, şartların ne olduğu önemli değil. Her maçı kazanmak istiyorum.

VISCA, ORSIC VE SIOPIS SÖZLERİ

Orsic'in ocak ayının ortasında bizimle olmasını bekliyoruz. Edin Visca, Galatasaray maçında olmayacak ama Rizespor maçında takıma katılacak. Siopis, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Kendisine 3 yıllık teklif yaptık ama düşüncesi değişmedi. Ona iyi şanslar diliyoruz.

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Takımın fiziksel seviyesinin çok iyi noktada olduğunu söyleyebilirim. Belki de oyuncuların alışkın olmadığı, yoğun bir dönemden geçtik. Oyuncuların geri dönüşlerinden gayet mutluyum. Bu takımın yıldızı, takımımız olacak. Rakiplerimizin yaptığı transferlerle maddi anlamda savaşamayız. Biz sahada mücadele edeceğiz. Bunu yapacak gücümüz de var.

"İSTANBUL TAKIMLARIYLA YARIŞAMAYIZ"

Transfer sezonu kapanana kadar transfer çalışmalarımız sürecek. Şu an 4-5 oyuncu transferi yapacağız. Stoper, santrfor, kanat, orta saha bölgesine de 6 ve 8 oynayabilecek oyuncular transfer etmek istiyoruz. Biz İstanbul takımları ile maddi anlamda yarışamayız. Onlarla yarışabileceğimiz tek yer saha. Bunu yapacak gücümüz de var.

Türk oyuncular konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Yapılan bazı yorumlarda değersizleştirildiklerini görüyorum. Ben, kesinlikle çok değerli oyuncular olduklarını düşünüyorum. Türk oyuncularımız, kesinlikle değersizleştirilmemeli. Umut Bozok, geçen sezon son 8 maçlık periyotta 5 gol attı. Çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bazen yapılan yorumlarda kendisinin değersizleştirildiğini görüyorum ama bunun neden olduğunu bilemiyorum. Takım için mücadele eden bir oyuncu.

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