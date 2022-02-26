Son Dakika: Trabzonspor'da Edin Visca fırtınası! Son 5 maçta 5 gol...

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Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 90+8'de bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluk yolunca büyük bir kırılma noktası yaşadı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kayserispor, 24. dakikada Gavranovic ve 45+1. dakikada Mame Thiam'ın bulduğu gollerle devreye 2-0'lık üstünlükle girdi. Trabzonspor, 49. dakikada Edin Visca ile skora dengeyi 59. dakikada Djaniny getirdi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Nwakaeme penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor'un puanı 66 oldu ve en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile puan farkı 17'ye yükseldi. Yukatel Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

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EDIN VISCA ÇABUK ADAPTE OLDU

Trabzonspor'un devre arasında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, bordo mavili takıma çabuk alıştı. 32 yaşındaki yetenekli oyuncu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 5 gol kaydetti.

Sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa ağlarını birer kez sarsan Edin Visca, kritik İttifak Holding Konyaspor maçında ise 2 gol kaydetti. Aytemiz Alanyaspor maçını boş geçen deneyimli oyuncu, son olarak Yukatel Kayserispor karşısında gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor kariyerinde 7 resmi maça çıkan Edin Visca takımına toplamda 5 gollük katkı sağladı.

EDIN VISCA: MÜTHİŞ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK

Yukatel Kayserispor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Edin Visca, müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi. Visca, "Maça gergin başladık, neden bilmiyorum. Bireysel olarak kazanmak istedik, bir an önce sonuçlandırmak istedik. İlk 15 dakika çok basit top kayıpları yaşadık. İki tane basit gol yedik. Hocamızla analiz yapmıştık. Sadece ortalarla etkili oluyorlardı ve öyle gol yedik. Devre arasında da hoca ile konuştuk. Biz takım olarak güçlü bir takımız ama sahada sakin kalmak, basit oynamak önemliydi. Müthiş geri dönüş yaptık. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. 3 gün sonra da kupa maçı var, kupada da aynı şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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ABDULLAH AVCI: ŞAMPİYON GİBİ OYNAMALIYIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Avcı, "Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarla yazılıyor. 14 puan önde olabiliriz, bizim hiçbir şekilde gergin olmaya, konsantrasyondan uzak olmaya ihtiyacımız yok. Şampiyon gibi oynamamız gerekiyor. Taraftarımız vazgeçmedi. Bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Harika gidiyoruz. Bu maçın da hikayesi farklı olacak. Taraftara teşekkürler. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var. İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı. Taraftarımız vazgeçmedi bizi diri tuttu. Haftalar azalıyor. Bu galibiyetler bizim daha özgüvenli oynamamamızı sağlamalı. Harika gidiyoruz, çok mutluyuz." dedi.

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