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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton'un yardımcısı Steve Greaves oldu!

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Son dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton'un yardımcısı Steve Greaves oldu!
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Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili futbolcular, akşam yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

- Newton'un yardımcısı belli oldu

Trabzonspor'da geçen sezonun son haftasında göreve getirilen Eddie Newton'un yardımcısı belli oldu.

Bordo-mavili takımda Newton'un yardımcılığını yeni sezonda vatandaşı İngiliz çalıştırıcısı Steve Greaves yapacak. Greaves, bugün takımla ilk çalışmasına çıktı.

- Maç cuma gününe alındı

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık maçı cuma gününe alındı.

Bordo-mavili kulüp, yaptığı bilgilendirmede, daha önce cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın 1 gün öncesine alındığını belirterek, "Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 4 Eylül 2020 Cuma günü 17.00'a alınmıştır." ifadesine yer verdi.

Son dakika | Trabzonsporda Eddie Newtonun yardımcısı Steve Greaves oldu

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