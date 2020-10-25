Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton'dan Fenerbahçe uyarısı

Fenerbahçe deplasmanında alınacak 3 puan, sadece camia ve taraftarları sevindirmek için değil, ligde beyaz bir sayfa açmak ve Newton’un kredisini artırmak açısından da çok değerli... Hafta boyunca konsantrasyonu hep üst seviyede tutan, antrenmanlarda aktif rol oynayıp oyuncularına bizzat uyarılarda bulunan Trabzonspor’un teknik patronu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki son idmanda da takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Newton’ın futbolcularına “Bu maçı önce kafanızda kazanın. Biz kaliteli takımız. Sahada işler iyi de gitse, kötü de gitse asla disiplinden kopmayacağız. Her bölgede güçlü kalıp, kazanacağız” dediği öğrenildi. İngiliz hoca, hafta boyunca olduğu gibi yine pres vurgusu yaparken, “Topu kaptırdığımızda hemen ön alanda baskı yapacağız” uyarısında bulundu.

Erol Bulut’u yenmişti

İlk 5 haftada 5 puan toplayabilen Fırtına’nın bugün oynayacağı futbol ve alacağı sonuç Newton’ın kaderini etkileyecek. Özellikle son Başakşehir yenilgisinin ardından hedef tahtasına koyulan İngiliz teknik adam, mutlak zafere kilitlendi. Öte yandan genç hoca, geçen sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Erol Bulut’lu Alanyaspor’u devirmişti. Newton, Bulut’u bugün de mat etmek istiyor. (Fanatik)

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