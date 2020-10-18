Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton yerine Abdullah Avcı sesleri! Fenerbahçe derbisinde...

Süper Lig'in ilk 5 haftasında sadece 1 galibiyet alıp 5 puan toplayabilen Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Başakşehir mağlubiyetinin ardından bir araya gelen bordo-mavili yönetim, ortaya konan kötü futbolun faturasını teknik direktör Eddie Newton’a kesti.

NEWTON YERİNE ABDULLAH AVCI



İngiliz hocanın, maç boyunca kenar yönetiminde etkisiz kaldığı görüşüne karar veren yöneticilerin, teknik operasyon kararı aldıkları öne sürüldü. Gelen bilgilere göre kurmaylar, sezon başında da gündeme gelen Abdullah Avcı ile teması geçti.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE AVCI...

İddialara göre Abdullah Avcı, kısa sürede Trabzon’a gelecek ve imzayı attıktan sonra iş başı yapacak.

Büyük bir aksilik yaşanmaması halinde de Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maça Abdullah Avcı yönetiminde çıkacak.

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