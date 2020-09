Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton resmen açıkladı! Alexander Sörloth...

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo mavili ekibin gündemine ve milli takım kampından dönmeyen Alexander Sörloth'un geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz teknik adam, Norveçli golcünün takımdan ayrılmaya kadar verdiğini ve kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istemediğini beraber çalışmaya başladıktan birkaç hafta sonra fark ettiğini söyledi.

Eddie Newton'un Alexander Sörloth açıklaması şu şekilde:

"Sörloth ile bir yıl daha devam etmek istedik. Birkaç hafta beraber çalıştıktan sonra hem benim, hem başkanımızın yaptığı görüşmeler sonrasında kendisinin aslında kararını vermiş olduğunu ve burada devam etmek istemediğini fark ettik. Yalan söyleyecek değilim. Kadromuz şu an itibariyle yeterli değil ama yönetimimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Finansal sınırlamaları işin içine kattığınızda, doğru işi yapmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur." Benik Afobe'yi tanıyorum. Hızlı, güçlü ve bu ligde iş yapabilecek kalitede bir oyuncu. Ömür, Tony, Ekuban gibi oynamayı seven ve oyun içerisinde sürekli kalmayı seven oyuncularımıza da birçok şey katabilecek biri."

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!