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Haber Giriş: 31.10.2020 - 20:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton dönemi resmen bitti!

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Son Dakika | Trabzonspor'da Eddie Newton dönemi resmen bitti!
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Trabzonspor, teknik direktör John Ikem Newton ile yolların ayrıldığını ve İngiliz teknik adama 333 bin euro olan alacağının ödeneceğini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile teknik direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar olan 333 bin 296 avro tutarındaki alacakları ödenecektir."

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