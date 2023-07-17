Son Dakika: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi feshedildi

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kamuoyuna duyuru

Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL'DA

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor'dan ayrılan yetenekli oyuncu, TRANSFER görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Dorukhan Toköz'ün geleceği merak ediliyor.