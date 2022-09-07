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Son Dakika: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sezonu kapattı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Dorukhan Toköz#Süper Lig
Son Dakika: Trabzonsporda Dorukhan Toköz sezonu kapattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 21:26

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ün sezonu kapattığını açıkladı.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros ile oynayacakları maç öncesinde Dorukhan Toköz hakkında açıklama yaptı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Birtakım değişiklikler oyuncu profiline göre yapılabiliyor. Antalyaspor maçı harici kaybetmeden ilerliyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız, iyi bir kadromuz var ve yaşadığımız talihsiz sakatlıklar var. Joker bir oyuncu olan Dorukhan'ı kaybettik. Dorukhan hem yerli hem her bölgede oynayan jokerimizde ama sezonu kapattı bizim için büyük eksiklik

YENİ TRANSFERLER VAR

Ligi iyi tanıyan bir teknik ekip, tecrübeli oyuncular, hedefe kitlenmek... Bunun karşılığını aldık. Yeni transferler var. Bu sene itibarıyla daha iyi oyunlar oynayacağımızı düşünüyorum

KALİTELİ BİR KADROYA SAHİBİZ

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Kaliteli bir kadroya sahibiz. Yarın iyi bir başlangıç yaparak buradan dönmek istiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak

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#Trabzonspor#Dorukhan Toköz#Süper Lig

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