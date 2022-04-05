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Son Dakika: Trabzonspor'da Cornelius rekora koşuyor!

#Cornelius#Trabzonspor#Rekor
Son Dakika: Trabzonsporda Cornelius rekora koşuyor

Beşiktaş maçında ligdeki 13. golünü atan Cornelius, 2019-2020 Parma ve 2016- 2017’deki Kopenhag dönemini geride bıraktı. Danimarkalı forvet, kalan 7 haftada 6 kez fileleri havalandırırsa kariyer rekoru kıracak.

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Bu sezon Beşiktaş ’a karşı çıktığı 2 maçta da ağları sarsan Cornelius, ligdeki gol sayısını 13 yaptı. Trabzonspor ’un yıldız forveti, 2019-2020’de İtalya’da Parma formasıyla ligde 12 kez ağları havalandırırken, 2016-2017’de ise Kopenhag döneminde normal sezon ve şampiyonluk turunda toplam 12 gol kaydetmişti. Bordo- Mavili takımda, kariyerinin en formda zamanlarından birini yaşayan Cornelius, gözünü rekora dikti.

En fazla 18 attı

28 yaşındaki Danimarkalı yıldız, 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşadığı Kopenhag’da 32 lig maçına çıkmış ve 18 gol kaydetmişti. Cornelius, kalan 7 haftalık periyotta 6 kez ağları bulursa, lig maçları baz alındığında kariyer rekoru kıracak.

28 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 6 büyük maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

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#Cornelius#Trabzonspor#Rekor

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