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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 15.08.2020 - 18:24,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı!

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Son Dakika | Trabzonspor'da bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı!
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Trabzonspor, dün bir futbolcuda çıkan koronavirüsün ardından bugün de başka bir fubolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.

Son Dakika | Trabzonsporda bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı

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