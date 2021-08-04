Son Dakika: Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Ekuban'ın ardından Flavio...
Son dakika haberi... Caleb Ekuban'ı Genoa'ya gönderen Trabzonspor, bir futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, Flavio'yu Süper Lig ekibine 1 yıllığına kiraladı.
Trabzonspor, Flavio'yu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a kiraladı.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.