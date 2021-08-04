Son Dakika: Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Ekuban'ın ardından Flavio...

Trabzonspor, Flavio'yu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a kiraladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.