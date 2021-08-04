MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Ekuban'ın ardından Flavio...
GeriFutbol Son Dakika: Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Ekuban'ın ardından Flavio...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.08.2021 - 19:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Ekuban'ın ardından Flavio...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Ekuban'ın ardından Flavio...

Son dakika haberi... Caleb Ekuban'ı Genoa'ya gönderen Trabzonspor, bir futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, Flavio'yu Süper Lig ekibine 1 yıllığına kiraladı.

Trabzonspor, Flavio'yu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a kiraladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi