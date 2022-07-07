Son dakika: Trabzonspor'da Berat Özdemir'den Acun Ilıcalı ve Hull City açıklaması

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Trabzonspor’un ön libero oyuncusu Berat Özdemir, yeni sezonda yeniden şampiyonluk yaşamak istediklerini belirterek, "Şampiyonluğun tadını bir kere aldık. Biz futbolcular olarak şampiyonluğa hepimiz doyumsuzuz" dedi.



Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor’da kampın dördüncü gününde Berat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2020-21 sezonunun devre arasında bordo mavili takıma transfer olan ve toplam 51 Süper Lig karşılaşmasında forma giyen Berat Özdemir, Hull City’ye transfer olacağına yönelik iddiaları, yeni sezon hedeflerini ve sezonun ikinci devresinde performansındaki düşüşü değerlendirdi.

’UMARIM TEKRAR ŞAMPİYON OLURUZ’



Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takım motivasyonunu sağladığını ve yine şampiyonluğu hedeflediklerini ifade eden Berat, "Hocamız ilk gün yaptığımız konuşmasında, Ağustos ayının ektiklerimizi biçebileceğimiz bir ay olduğunu gösterdi. Şampiyonluğun tadını bir kere aldık. Biz futbolcular doyumsuzuzdur. Şampiyonluğa hepimiz doyumsuzuz. Geçen sene çok güzel hazırlandık, bir aile olduk. Bu sene umarım daha da iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız" dedi.



’SÜPER KUPA DA HEDEFİMİZ’



Yeni sezonda yapılan transferlerle kadronun genişlediğini söyleyen Özdemir, "Geçen sezondan daha fazla sayıda maç oynayacağız. O yüzden geniş bir kadromuz var ve daha da genişletmeye çalışıyoruz. Kimin performansı düşerse, onun performansını yukarı çekebilecek o kalitede ve dengede belki de daha iyi oyuncular var elimizde. Süper Kupa da bizim için hedef. Trabzonspor’un olduğu yerde her zaman hedefler vardır, hedefler de kupadır. Umarım Süper Kupa’yı da camiamıza kazandırırız" diye konuştu.

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’DİBE VURUP SIÇRAMAM ZAMAN ALDI’



Geride kalan sezonun ikinci devresinde fazla forma şansı bulamayan futbolcu, bireysel performansında düşüş yaşadığına yönelik soruyu, "Geçen sezonun ikinci devresinde performans düşüklüğü yaşadığımı ben de düşünüyorum. Oradan dibe vurup sıçramam biraz zaman aldı. Tekrar kendime gelene kadar takım bir nebze daha oturmuştu açıkçası. Trabzonspor’da yedek, kadroya girmeyen oyuncu diye bir kavram görmüyorum. Trabzonspor, Türkiye’nin en büyük camiası. Görev alan ve almayan oyuncu vardır. Saha içinde görev almadığım süre zarfında saha dışındayken takım arkadaşlarıma tüm desteği vermeye, motivasyonunu yukarı çekmeye çalıştım. Belki de şampiyonluk böyle geldi ve geliyor. Oynayan oyunculardan çok bence şampiyonluklarda, başarılarda oynamayan oyuncuların imzaları daha fazladır" sözleriyle yanıtladı.



’ACUN ILICALI İLE GÖRÜŞMEM OLMADI’



İngiliz ekibi Hull City’den teklif aldığı iddialarına da cevap veren Berat Özdemir, "Acun başkana saygılarımı iletiyorum. Zannetmiyorum ki bir Türk futbolcunun yurt dışında ülkesini temsil etme hayali olmasın. Acun Ilıcalı veya Hull City ile görüşmem olmadı. Sanıyorum ki başkanımız ya da hocamızla olmuş" ifadelerini kullandı.



’EKSİKLERİM VAR’



Performansı ve kendinde eleştirmesi gereken yönü sorulan Özdemir, "Bardağın boş tarafı her zaman var. Kendimde olan iyi yönleri mükemmelleştirmeye çalışan bir insanım. Elbette eksiklerim var, üzerinde çalışıyorum ama iyiyi mükemmel yapmak birinci amacım" dedi.



’BAŞKA KULÜP BÖYLE KUTLAYAMAZ’



Şampiyonluk kutlamalarında yaşadığı duyguyu anlatan Berat Özdemir, "Ailemi kutlamalara çağırmadım. Ben duygusalım, onlar benden daha da duygusal. İçeride genel menajerimizle konuştuğumuzda ’Başka bir kulüp böyle kutlayamaz’ dedim. Antalyaspor maçının son düdüğünden sonra taraftarımızın sahaya girdiği video var. Hala açıp onu izliyorum. Yurt dışında da bu konuda birçok kulübe öncü olduk. Ne mutlu bize" diye konuştu.



’ÖNCELİKLİ HEDEF GRUPLARA KALMAK’



Şampiyonlar Ligi’nin futbolun zirvesi olduğunu ifade eden Berat Özdemir, "Öncelikli hedef gruplara kalmak, kalabilirsek de Şampiyonlar Ligi müziğini defalarca Trabzon’a dinletmek istiyoruz. Trabzonspor camiası bunu hak ediyor. Tek hedefimiz de oralarda kalabilmek" dedi.



Özdemir açıklamalarını, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in sahası olan İspanya’daki Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynama hayali olduğunu açıklayarak tamamladı.