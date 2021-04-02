Son Dakika: Trabzonspor'da Benik Afobe kadrodan çıkartıldı! Sivasspor maçında yok...
Trabzonspor, Benik Afobe'nin sakatlığı sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Benik Afobe'nin sakatlığı sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Benik Afobe’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe’nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır.”
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