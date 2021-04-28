Son Dakika: Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! 'Anlaşma sağlandı'

Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÖN ANLAŞMA SAĞLANDI'

İki oyuncuyla transferi konusunda ön alşamaya vardıklarını duyuran Ağaoğlu, "Transferde 4-5 isim üzerinden gidiyoruz. Bunlardan 2 tanesi ile ön anlaşma sağlandı." dedi.

"HESAPLARI KULÜP ÜZERİNDEN YAPMASINLAR"



Abdullah Avcı ile aralarında sorun olduğu yönünde çıkan iddiaları değerlendiren Ağaoğlu, "Geçtiğimiz hafta içerisinde hoca üzerinden şahsıma yapılan birtakım dedikodular var. Hocayla aramızda sorun olduğuna dair. Şu kadarını söyleyeyim takımın teknik direktörü Abdullah Avcı’dır. Hocayla 3 sene anlaştık daha 2 yılı var, inşallah başarılı olur ve daha fazla sözleşme imzalarız. Trabzonspor gibi takımlarda en önemli şey istikrardır. Tüm samimiyetimle söylüyorum, biz Abdullah hocayla bu istikrarı yakalayacağız. Takımın oynadığı futbola bakarsak göze hoş gelmeyen bir futbol olabilir ama istikrarı takım içerisinde sağlayarak takımı 4’üncülüğe kadar çıkardı. Bana göre yapabileceğinin en iyisini yaptı. Benim mukavelemin bitmesine de 8 ay var. Biz gideriz hoca kalır. Bazı insanların ince hesaplarının olması son derece doğal ama benimle yapılacak ince hesapları hoca ve kulüp üzerinden yapmasınlar. Bu hem kulübe hem de hocaya zarar verir. Ertuğrul Doğan’la aramızda sıkıntı olduğuna dair söylentiler oldu. 10 Ağustos 2018 tarihini Trabzonsporlular sakın unutmasın. Borçlardan dolayı lisans çıkartılamayacağı dedikodusu konuşulurken Ertuğrul Doğan o problemi çözen bir insandır. Çok değerli bir yöneticidir. Trabzonspor’umuzda uzun yıllar yöneticilik yapacaktır. Camianın en fazla ihtiyacı olan şey sukunet ve istikrar. Trabzonspor camiası da bunları bozacak haberlere prim vermesin" açıklamasında bulundu.