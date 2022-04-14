Son Dakika: Trabzonspor'da Bakasetas'ın menajerinden yeni transfer açıklaması! Sporting Lizbon ve 12 milyon Euro iddiası...

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon avroluk serbest kalma bedeli karşılığında Sporting Lizbon'a transfer olduğu yönündeki haberlere ilişkin mejanerinden açıklama geldi.

Fanatik'e konuşan Yunan futbolcunun menajeri Eros Dimitriadis, "Tek gerçek şu ki hiçbir kulüple anlaşmaya varmadık. Bakasetas, Trabzonspor'un oyuncusu. İlerleyen zamanda bir kulüp, onu isterse öncelikle Trabzonspor'la anlaşması gerekir. Bakasetas, şu anda transferi hiç düşünmüyor. Odaklandığı ve istediği tek şey, takımdaki herkesin en büyük hedefi olan şampiyonluğu kazanmak." dedi.

SPORTING LIZBON TRANSFERE HAZIR MI?

Sabah'ın haberine göre ilk olarak yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif reddedilen Sporting'in 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi göze aldı. Portekiz devinin sezon sonunda bu bedeli Trabzonspor'un hesabına yatırıp Yunan oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

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2,5 MİLYON EURO MAAŞ

3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas Trabzonspor'dan senede 1.25 milyon Euro kazanıyor. Sporting'in ise yıldız oyuncuya yılda 2,5 milyon Euro ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

MENAJERİ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Bakasetas'ın menajeri Dimitriadis Christos, geçtiğimiz haftalarda Sporting ile ilgili çıkan bir transfer haberi ile ilgili sosyal medyadan, "Bakasetas şu anda Trabzonspor'un oyuncusu ve tek düşündüğü Trabzon'a şampiyonluk getirmek. Trabzonspor'a Transfer olduğu gün başkanı Ahmet Ağaoğlu'na söz verdiği gibi..." açıklamasını yapmıştı.

LİVERPOOL, UĞURCAN İÇİN GEMİLERİ YAKTI

Bu arada Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Liverpool'dan dev bir hamle geldi. İngiliz ekibinin başarılı file bekçisini sezon sonunda 25 milyon Euro'ya transfer etmek istediği iddia edildi.

CORNELIUS'UN ÇİFTE HEYECANI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk için gün saymak isterken, takımın golcü oyuncusu Andreas Cornelius da bulacağı gollerle gol krallığındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

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Fransa, İngiltere ve İtalya kariyerlerinin ardından Türkiye'yi tercih eden Cornelius 13 gole ulaştı. Ülkesi Danimarka'nın Kopenhag takımıyla attığı 18 golün ardından en parlak dönemini Türkiye'de Trabzonspor forması altında geçiren 29 yaşındaki forvet, şampiyonlukla birlikte gol krallığı heyecanını da bordo-mavili takımdaki ilk senesinde yaşamayı arzuluyor.

İKİ GOLCÜ KARŞI KARŞIYA

Gol krallığı yarışında bu sezon birçok oyuncu iddialı durumda bulunuyor. Hatayspor'dan El Kaabi 15 golle ilk sırada yer alırken bu oyuncuyu 14 golle Beşiktaş'tan Batshuayi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok takip ediyor. Arkalarından ise 13 golle Cornelius, Pesic ve Pohjanpalo geliyor.

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Trabzonspor - Fatih Karagümrük müsabakası aynı zamanda gol krallığı yarışında iddiası bulunan Cornelius ile Pesic'i de karşı karşıya getirecek.

TRABZONSPOR'DA KENDİNİ BULDU

Son olarak İtalya macerasının ardından Türkiye'de Trabzonspor'u tercih eden Cornelius, şampiyonluğa oynayan kadronun forvet hattında görev yapıyor. Türkiye'de bordo-mavili formayla adeta kendini bulan başarılı oyuncu takımın en skorer ismi konumunda. Cornelius, bordo-mavili formayı giydiği 31'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi Ön Elemeleri olmak üzere 34 maçta 14 gol ve 4 asiste imza attı.

EVİNDE 400 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Spor Toto Süper Ligin 33üncü haftasında şampiyonluğa koşar adım ilerleyen Trabzonspor, 2021-22 Ahmet Çalık Sezonunda evinde namağlup tek takım unvanını koruyor. Süper Lig’in lideri 400 gündür evinde kaybetmiyor.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rekorlar kırarak şampiyonluğa doğru ilerliyor. Ligin 33'üncü haftasında en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 13 puan fark atan Trabzonspor ligin 9'uncu haftasından bu yana liderliğini koruyor. Bordo mavililer, geçtiğimiz sezonun 29uncu haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Akyazı'daki yenilmezlik serisini 22 maça çıkaran Bordo mavililer, 400 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nda sahasında yenilmeyen tek takım unvanını taşıyan Trabzonspor'un yenilmezlik süresi 1 yılı geçti.

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22 MAÇTIR EVİNDE NAMAĞLUP

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 22 kez maça çıkarken, bu karşılaşmalardan 15 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Ligin bitimine 5 hafta kala evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyon olmak isteyen bordo mavililer, Akyazı'daki son 3 maçını Vavacars Fatih Karagümrük, 35'inci haftada Fraport TAV Antalyaspor ve 37'nci haftada Altay ile yapacak. Karadeniz ekibi, evinde karşılaşacağı son 3 müsabakadan da yenilgi almaması halinde sezonu sahasında yenilmeyen tek takım olarak tamamlayacak.