Son Dakika: Trabzonspor'da Bakasetas sevinci!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Mahmut Uslu sessizliğini bozdu Üçkağıt yapmaya çalıştılar Aziz Yıldırım olsa...Mahmut Uslu sessizliğini bozdu! "Üçkağıt yapmaya çalıştılar! Aziz Yıldırım olsa..."#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet ilişkisiŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet ilişkisi#Koronavirüs
İranlı pilotu iste böyle kurtardık Film senaryosu gibi plan: Türkiyeye teşekkür ettiİranlı pilotu iste böyle kurtardık! Film senaryosu gibi plan: Türkiye'ye teşekkür etti#İran
Cumhuriyet’ten ilham alan ÇinlilerCumhuriyet’ten ilham alan Çinliler#Çin
Shiba Inude neler oluyor Şaka gerçeğe dönüşüyorShiba Inu'de neler oluyor? Şaka gerçeğe dönüşüyor#Shiba Inu
Dahiyane bir formül İşte ortaya çıkış süreci...Dahiyane bir formül! İşte ortaya çıkış süreci...#Bedri Baykam
Birçok kişi bu sorunun yanıtını arıyor Haklarınızı alıp emekli olabilirsinizBirçok kişi bu sorunun yanıtını arıyor! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz#Tazminat
Fenerbahçeden sabaha karşı 03.12de açıklama Kabul edilemez, imkansız...Fenerbahçe'den sabaha karşı 03.12'de açıklama! "Kabul edilemez, imkansız..."#Fenerbahçe Beko
Bir tweet’i ile iki yıl önce ‘evet’ dediğine bugün ‘hayır’ diyorBir tweet’i ile iki yıl önce ‘evet’ dediğine bugün ‘hayır’ diyor#HDP
Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’#Gıda Fiyatları
Türkiye tanker uçağını seçiyor Yakıt ikmali, taşıma, ambulans, personel nakli...Türkiye tanker uçağını seçiyor! Yakıt ikmali, taşıma, ambulans, personel nakli...#Tanker Uçak
AKM’yi o kapattı o açıyorAKM’yi o kapattı o açıyor#AKM
Mustafa Sandal’dan Tarkan’a büyük jestMustafa Sandal’dan Tarkan’a büyük jest#Mustafa Sandal
Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur'Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur'#Aras Bulut İynemli
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor'da Bakasetas sevinci!

#Trabzonspor#Bakasetas#Süper Lig
Son Dakika: Trabzonsporda Bakasetas sevinci

Trabzonspor'da sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel çalışan Bakasetas'ın bugün takımla antrenman yapacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

Trabzonspor, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İdmana sakatlıkları devam eden Peres ve Trondsen ile sağ dizine darbe alıp MR çektirmeye giden Denswil, arka adalesindeki sertleşme nedeniyle dinlendirilen Djaniny katılmadı.

Nwakaeme de ilk bölümde salonda çalıştıktan sonra fizyoterapist eşliğinde saha çalışmasına katıldı. Abdulkadir Parmak ve Koita'nın bugün takıma tam olarak katılacağı belirtilirken, sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel çalışan Bakasetas'ın da bugün takımla antrenman yapacağı bildirildi.

MAHMUT USLU'NUN AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZARAK SPOR ARENA'YA YAPTIĞI ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Bakasetas#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu