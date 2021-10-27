Son Dakika: Trabzonspor'da Bakasetas sevinci!

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Trabzonspor, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İdmana sakatlıkları devam eden Peres ve Trondsen ile sağ dizine darbe alıp MR çektirmeye giden Denswil, arka adalesindeki sertleşme nedeniyle dinlendirilen Djaniny katılmadı.

Nwakaeme de ilk bölümde salonda çalıştıktan sonra fizyoterapist eşliğinde saha çalışmasına katıldı. Abdulkadir Parmak ve Koita'nın bugün takıma tam olarak katılacağı belirtilirken, sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel çalışan Bakasetas'ın da bugün takımla antrenman yapacağı bildirildi.

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