Son dakika: Trabzonspor'da Bakasetas için 'gidiyor' iddiası! 12 milyon Euro...

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Bu sezon ligde fırtına gibi esen ve şampiyonluğa gün sayan Trabzonspor'da yıldız futbolcular Avrupa'nın takibi altında. Bir süredir Bakasetas'ı yakından izleyen Portekiz ekibi Sporting, Yunan yıldız için harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre ilk olarak yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif reddedilen Sporting'in 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi göze aldı. Portekiz devinin sezon sonunda bu bedeli Trabzonspor'un hesabına yatırıp Yunan oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

2,5 MİLYON EURO MAAŞ

3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas Trabzonspor'dan senede 1.25 milyon Euro kazanıyor. Sporting'in ise yıldız oyuncuya yılda 2,5 milyon Euro ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

MENAJERİ YALANLAMIŞTI

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Bakasetas'ın menajeri Dimitriadis Christos, geçtiğimiz haftalarda Sporting ile ilgili çıkan bir transfer haberi ile ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı: Bakasetas şu anda Trabzonspor'un oyuncusu ve tek düşündüğü Trabzon'a şampiyonluk getirmek. Trabzonspor'a Transfer olduğu gün başkanı Ahmet Ağaoğlu'na söz verdiği gibi...

Cornelius'un çifte heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk için gün saymak isterken, takımın golcü oyuncusu Andreas Cornelius da bulacağı gollerle gol krallığındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Fransa, İngiltere ve İtalya kariyerlerinin ardından Türkiye'yi tercih eden Cornelius 13 gole ulaştı. Ülkesi Danimarka'nın Kopenhag takımıyla attığı 18 golün ardından en parlak dönemini Türkiye'de Trabzonspor forması altında geçiren 29 yaşındaki forvet, şampiyonlukla birlikte gol krallığı heyecanını da bordo-mavili takımdaki ilk senesinde yaşamayı arzuluyor.

İki golcü karşı karşıya

Gol krallığı yarışında bu sezon birçok oyuncu iddialı durumda bulunuyor. Hatayspor'dan El Kaabi 15 golle ilk sırada yer alırken bu oyuncuyu 14 golle Beşiktaş'tan Batshuayi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok takip ediyor. Arkalarından ise 13 golle Cornelius, Pesic ve Pohjanpalo geliyor.

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Trabzonspor - Fatih Karagümrük müsabakası aynı zamanda gol krallığı yarışında iddiası bulunan Cornelius ile Pesic'i de karşı karşıya getirecek.

Trabzonspor'da kendini buldu

Son olarak İtalya macerasının ardından Türkiye'de Trabzonspor'u tercih eden Cornelius, şampiyonluğa oynayan kadronun forvet hattında görev yapıyor. Türkiye'de bordo-mavili formayla adeta kendini bulan başarılı oyuncu takımın en skorer ismi konumunda. Cornelius, bordo-mavili formayı giydiği 31'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi Ön Elemeleri olmak üzere 34 maçta 14 gol ve 4 asiste imza attı.

Trabzonspor evinde 400 gündür kaybetmiyor

Spor Toto Süper Ligin 33üncü haftasında şampiyonluğa koşar adım ilerleyen Trabzonspor, 2021-22 Ahmet Çalık Sezonunda evinde namağlup tek takım unvanını koruyor. Süper Lig’in lideri 400 gündür evinde kaybetmiyor.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rekorlar kırarak şampiyonluğa doğru ilerliyor. Ligin 33'üncü haftasında en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 13 puan fark atan Trabzonspor ligin 9'uncu haftasından bu yana liderliğini koruyor. Bordo mavililer, geçtiğimiz sezonun 29uncu haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Akyazı'daki yenilmezlik serisini 22 maça çıkaran Bordo mavililer, 400 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nda sahasında yenilmeyen tek takım unvanını taşıyan Trabzonspor'un yenilmezlik süresi 1 yılı geçti.

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22 maçtır evinde namağlup

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 22 kez maça çıkarken, bu karşılaşmalardan 15 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Ligin bitimine 5 hafta kala evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyon olmak isteyen bordo mavililer, Akyazı'daki son 3 maçını Vavacars Fatih Karagümrük, 35'inci haftada Fraport TAV Antalyaspor ve 37'nci haftada Altay ile yapacak. Karadeniz ekibi, evinde karşılaşacağı son 3 müsabakadan da yenilgi almaması halinde sezonu sahasında yenilmeyen tek takım olarak tamamlayacak.