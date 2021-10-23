Son dakika: Trabzonspor'da Bakasetas endişesi! Sakatlık...

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Trabzonspor'un Göztepe maçı için yaptığı son idmanda sakatlanan Bakasetas, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sabah'ın haberine göre arka adalesinden problem yaşayan ve MR'ı çekilen Yunan yıldız, bu akşamkimaça yetiştirilmeye çalışılıyor.

Haftaya lider giren Trabzonspor'da Bakasetas'ın geride kalan 9 maçta 7 gol 3 asisti bulunuyor.