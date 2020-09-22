Son Dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Guilherme'nin yeni takımı...

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Trabzonspor'da hem kadro maliyetinin düşürülmesi hem de yabancı kontenjanının açılması için yönetimin göndermek istediği Guilherme, Göztepe yolunda.

Daha önce de Brezilyalı orta saha konusunda nabız yoklayan İzmir ekibi bu kez ciddi. İki kulüp arasında sorun bulunmazken, Guilherme’nin menajeri sıkıntı yaratıyor.

Pürüzlerin aşılması halinde Guilherme, Göztepe’ye imza atacak. (Fanatik)

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