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Futbol
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Guilherme'nin yeni takımı...

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Son Dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Guilherme'nin yeni takımı...
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Trabzonspor'da kadro düşünülmeyen Guilherme'nin yeni takımı belli oldu.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Trabzonspor'da hem kadro maliyetinin düşürülmesi hem de yabancı kontenjanının açılması için yönetimin göndermek istediği Guilherme, Göztepe yolunda.

Daha önce de Brezilyalı orta saha konusunda nabız yoklayan İzmir ekibi bu kez ciddi. İki kulüp arasında sorun bulunmazken, Guilherme’nin menajeri sıkıntı yaratıyor.

Pürüzlerin aşılması halinde Guilherme, Göztepe’ye imza atacak. (Fanatik)

 

Son Dakika | Trabzonsporda ayrılık Guilhermenin yeni takımı...

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