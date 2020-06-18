Son Dakika | Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme depremi!
Trabzonspor'da MR sonucu belli olan Anthony Nwakaeme, sakatlığından dolayı 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme, 3-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray ile oynanacak derbiyi de kaçıracak.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır
Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'da kaçıracağı maçlar
Alanyaspor - Trabzonspor
Trabzonspor - Ankaragücü
Galatasaray - Trabzonspor
Trabzonspor - Antalyaspor *
Denizlispor - Trabzonspor *
Trabzonspor - Kayserispor *
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