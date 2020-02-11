Son Dakika | Trabzonspor'da Alexander Sörloth cezadan kurtuldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 21. haftasında Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla deviren Trabzonspor, şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından biri oldu. Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada 3 puan daha yazan bordo-mavililerde istenmeyen tek hadise karşılaşmanın son anlarında Alexander Sörloth'un kızarması oldu.



Sörloth'un Crystal Palace günlerini hatırlıyoruz;

KARİYERİNDE İLK KEZ ANKARA'DA KIZARDI!

16 golle krallıkta Papiss Cisse ile kıyasıya rekabete giren Norveçli karşılaşma boyunca sert müdahalelere maruz kalmış ve 90. dakikada patlayıp tepkisini göstermişti. Kariyerinin ilk kırmızı kartını gören golcü oyuncu, direk kızardığı için 2 maçlık bir cezayla karşı karşıya...

2 maç ceza çıkması halinde Tahkim'e gitmeye hazırlanan bordo-mavililer, kırmızı kartın çıktığı pozisyonun görüntülerini ve Sörloth'un karşılaşma sonunda çekilen bileğinin fotoğrafını dosyaya dahil etmenin hesaplarını yapıyor.

FIRTINA TAHKİM'E GİTMEYE HAZIRLANIYOR

Asist Analiz'in haberine göre; Gençlerbirliği karşısında aşırı tahrik nedeniyle rakibini ittiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atılan 24 yaşındaki oyuncuya; kulüp iç disiplin talimatı gereği 2 bin 500 Euro idari para cezası verilmesi gerekiyor. Ancak bordo-mavililerin çiçeği burnunda teknik direktörü; Hüseyin Çimşir'in oyunsunun ağır tahriğe maruz kaldığını ve bu yüzden de Sörloth'un affedilmesi yönünde yönetim kuruluna bir rapor vereceği öğrenildi.

SÖRLOTH'U ÖNCE ÇİMŞİR AFFETTİ!

Öte yandan bileğine darbe alan ve hemen MR'a sokulan Norveçli golcüde herhangi bir problemin yaşanmaması teknik heyet tarafından sevinçle karşılandı





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