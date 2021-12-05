Son Dakika: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu 3. kez başkan seçildi!

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Trabzonspor seçiminde 1152 oy alan Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkan seçildi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

3 yıllık görev süremizde yaşadığımız her sıkıntıda, her problemde, sadece ve sadece büyük Trabzonspor’un menfaatlerini gözeterek sergilediğiniz davranış ve divan kurulu üyelerinizle verdiğiniz destek nedeniyle divan kurulu başkanımıza teşekkür ediyorum.

ASGARİ STANDARTLARIMIZDI

Yönetim kurulum adına, geçtiğimiz dönem yapmış olduğumuz çalışmalar asgari standartlarımızdı. Bundan sonraki hedefte asgari standart olarak alacağımız çalışmalar ve bu çalışmaların niteliği, bizim minimum standardımız olacaktır.

SÖZÜNÜ VERİYORUM

Yönetim kurulu olarak her şeyin yeniden başladığı, yeni hedeflerin olduğu, arkamıza bakmadan, neler yaptığımızın ve başardığımızın hesabını yapmadan, nerelerde hata yaptığımızın hesabını yaparak Trabzonspor’un hayal edilen ve düşünülen başarıya hedeflenmiş bir çalışma programıyla birlikte bu camiayı layık olduğu noktaya getirmek için çalışmanın sözünü veriyorum.

SADECE SPORTİF BAŞARI DEĞİL...

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Trabzonspor’un hedefi sadece şampiyonluk ve sportif başarı değildir. Son yıllarda sportif anlamda, performans anlamında ve ekonomik anlamda ciddi şekilde irtifa kaybeden Türk futboluna da tüm kulüpler olarak sorumluluğumuz vardır.