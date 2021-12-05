Son Dakika: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu 3. kez başkan seçildi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Savcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladıSavcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladı #Alec Baldwin
Milyonlarca insan tepki gösterdi... İnfial yaratan paylaşımMilyonlarca insan tepki gösterdi... İnfial yaratan paylaşım#ABD
Sözleri olay oldu, soruşturma başlatıldı Şike yapmış hakemi böyle bir maça atarsanız...Sözleri olay oldu, soruşturma başlatıldı! 'Şike yapmış hakemi böyle bir maça atarsanız...'#Jude Bellingham
Bakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs haritasını paylaştıBakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs haritasını paylaştı#Koronavirüs
Binali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğanı aradı: İstanbul mesajıBinali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğan'ı aradı: İstanbul mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...#Ukrayna
Fenerbahçenin 11i belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Hain hakkında yeni detaylar Etkisiz hale getirilmiştiHain hakkında yeni detaylar! Etkisiz hale getirilmişti#Tunceli
Otobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptıOtobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptı!#ALMANYA
TFF 2. Ligde inanılmaz olay Yönetici sahaya daldı, maç sonu darpTFF 2. Lig'de inanılmaz olay! Yönetici sahaya daldı, maç sonu darp!#Zonguldak Kömürspor
Taliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini bulup teker teker öldürüyorlarTaliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini bulup teker teker öldürüyorlar!#Afganistan
Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık'Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık'#Marmaris
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…#Aşı
Talat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorumTalat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorum#Talat Bulut
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu 3. kez başkan seçildi!

#Ahmet Ağaoğlu#Trabzonspor#Olağan Genel Kurul
Son Dakika: Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu 3. kez başkan seçildi

Trabzonspor'da Olağan Seçimli Genel Kurul tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Ağaolu, 1152 oy aldı ve 3. kez bordo-mavili kulübün başkanı oldu.

Haberin Devamı

Trabzonspor seçiminde 1152 oy alan Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkan seçildi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

3 yıllık görev süremizde yaşadığımız her sıkıntıda, her problemde, sadece ve sadece büyük Trabzonspor’un menfaatlerini gözeterek sergilediğiniz davranış ve divan kurulu üyelerinizle verdiğiniz destek nedeniyle divan kurulu başkanımıza teşekkür ediyorum.

ASGARİ STANDARTLARIMIZDI

Yönetim kurulum adına, geçtiğimiz dönem yapmış olduğumuz çalışmalar asgari standartlarımızdı. Bundan sonraki hedefte asgari standart olarak alacağımız çalışmalar ve bu çalışmaların niteliği, bizim minimum standardımız olacaktır.

SÖZÜNÜ VERİYORUM

Yönetim kurulu olarak her şeyin yeniden başladığı, yeni hedeflerin olduğu, arkamıza bakmadan, neler yaptığımızın ve başardığımızın hesabını yapmadan, nerelerde hata yaptığımızın hesabını yaparak Trabzonspor’un hayal edilen ve düşünülen başarıya hedeflenmiş bir çalışma programıyla birlikte bu camiayı layık olduğu noktaya getirmek için çalışmanın sözünü veriyorum.

SADECE SPORTİF BAŞARI DEĞİL...

Haberin Devamı

Trabzonspor’un hedefi sadece şampiyonluk ve sportif başarı değildir. Son yıllarda sportif anlamda, performans anlamında ve ekonomik anlamda ciddi şekilde irtifa kaybeden Türk futboluna da tüm kulüpler olarak sorumluluğumuz vardır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Ağaoğlu#Trabzonspor#Olağan Genel Kurul

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith