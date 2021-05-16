Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Sörloth ve Edin Visca açıklaması! Transfer...

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, dün oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Bruno Peres ve Gervinho ile anlaşma sağladıklarını söylemişti. Ağaoğlu, iki oyuncunun 10 gün içerisinde Trabzon'a geleceğini ifade etmişti.

ANLAŞMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İtalyan basınında çıkan haberlerde Trabzonspor'un Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile 3 yıllık, Parma forması giyen 33 yaşındaki Gervinho ile de 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Asıl mevkisi sol kanat olan Gervinho, santrfor ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

SÖRLOTH VE VISCA GÜNDEMDE

Bruno Peres ve Gervinho transferlerinde mutlu sona yakın olan Trabzonspor'da eski futbolcusu Alexander Sörlolth ve Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den eski öğrencisi Edin Visca hareketliliği de yaşanıyor.

Kiralık geldiği Trabzonspor'a 10 milyon Euro kazandırarak Leipzig'e giden Sörloth, Bundesliga ekibinde beklenen performansı sergileyemedi. Leipzig formasıyla 28 lig maçına çıkan Norveçli yıldız, 5 gol atıp 2 asist yaptı.

EDIN VISCA İLE FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU

Başakşehir'de sezonu 5 gol 9 asistle tamamlayan Edin Visca ile devre arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Edin Visca'yı Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde de isteyeceği yönünde haberler var.

ABDULLAH AVCI'DAN SORLOTH AÇIKLAMASI

Sezonun bitimiyle bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Sörloth ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ligin devre arasında başkan Ağaoğlu'na 'Sörloth orada oynamıyor. Söyleyin bari gelsin takımına yardımcı olsun.' dediğini ifade eden Avcı; "Burada herkes Sörloth'u seviyor. Keşke gelse, çok isterim ama neler olur bilmiyorum. Süreci yakından takip edeceğiz. Yabancı bir santrfor alacağız. Bunun Sörloth olmasını isterim." dedi.

EDIN VISCA VE EFECAN KARACA İÇİN TRANSFER SÖZLERİ

Abdullah Avcı ayrıca Edin Visca ve Efecan Karaca ile ilgili de konuştu:

"Devre arasında istediğim oyunculardan biri Efecan Karaca, biri de Edin Visca'ydı. Efecan'la ilgili bir girişimimiz oldu. Visca benim eski oyuncum, onu Türkiye'ye ben getirmiştim. Şu anda bu iki oyuncuyla ilgili bir görüşme yok ama neler olur bakacağız."

ABDULKADİR PARMAK'IN GELECEĞİ NE OLACAK?

Galatasaray maçı sonrası kadro dışı kalan Abdulkadir Parmak ile ilgili de konuşan Avcı; "Abdulkadir Parmak yaptığı hatayı biliyor. Benim kendisiyle ilgili problemim yok. Kendisiyle de görüştüm. 'Sen de düşün, biz de düşünelim' dedim. Kamp dönemi göreceğiz."

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