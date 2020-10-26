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Futbol
Haber Giriş: 26.10.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı sürprizi! Fenerbahçe sonrası...

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Yarın taraflar İstanbul’da bir araya gelecek ve son görüşme gerçekleştirilecek. Dün akşam yayına çıkmayan tecrübeli hoca ile anlaşmanın 3 yıllık olacağı bildirildi.

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  • Son Dakika | Kadıköyde Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk şarkıları
  • Son Dakika | Kadıköyde Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk şarkıları
  • Son Dakika | Kadıköyde Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk şarkıları
  • Son Dakika | Kadıköyde Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk şarkıları
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Trabzonspor'da Başakşehir ve F.Bahçe mağlubiyetleri, Eddie Newton'ı hedef tahtasına koydu. Geçtiğimiz hafta alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası İstanbul'da bir toplantı yapan ve teknik adam değişikliğini masaya yatıran başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı isminde karar kılmıştı. Ardından salı günü yöneticilere mini bir sunumda bulunan Avcı'yla yapılan görüşme sonrası Trabzon'a giden ve Newton ile devam etme düşüncesinde olan Ağaoğlu da Fenerbahçe maçı sonrası kararını değiştirdi.

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BU SEZON İÇİN 7 MİLYON TL ALACAK

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Newton ile yola devam etmeme kararı alan bordo-mavili yönetim, yarın Avcı ismini kamuoyuna açıklayabilir. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve Avcı'nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı öğrenildi. Bu arada sezon başında bir takımla anlaşamayınca yayıncı kuruluşta yorumcu olan Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından etik (Hafta içinde çıkan haberler nedeniyle) olmayacağı gerekçesiyle yayına katılmadı. Öte yandan yönetim içerisinde bir grup, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ismini de gündeme getirdi. Fakat Avcı ismi ağırlık kazanınca Tekke'den vazgeçildi. (Sabah)

Son Dakika | Trabzonsporda Abdullah Avcı sürprizi Fenerbahçe sonrası...

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