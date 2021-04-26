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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 22:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku

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Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gribal enfeksiyona yakalandığı ve serum tedavisi gördüğü öğrenildi.

Bordo mavililerin Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ağır gribal enfeksiyona yakalandığı öğrenildi.

SERUM TAKILDI, TEDAVİ ALTINA ALINDI

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor’un bugün yaptığı Göztepe maçı hazırlıklarında Avcı, şiddetli ağırların devam etmesi ve ateşinin çıkması sonucu antrenmana katılamadı.

Öğlen saatlerinde serum takılan Abdullah Avcı, tedavi altına alındı. İzmir’e gidecek olan bordo mavililerde Avcı’nın durumu durumu yarın belli olacak.

A TAKIMDA 1 POZİTİF VAKA

Ayrıca Trabzonspor’da bugün yapılan koronavirüs test sonuçlarında A takım bünyesinde bulunan idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Trabzonspor’da futbolculara yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken takım içerisinde gribal enfeksiyon olduğu ve birkaç futbolcunun hastalandığı kaydedildi.

Son dakika: Trabzonsporda Abdullah Avcı şoku

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