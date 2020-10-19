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Haber Giriş: 19.10.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri!

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Trabzonspor'da teknik direktör konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-Mavili takımın lige iyi başlayamaması yönetimi harekete geçirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu dün İstanbul'da bazı yöneticilerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Trabzonspor'un lige iyi başlayamaması yönetimi harekete geçirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu dün İstanbul'da bazı yöneticilerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantının ana konusu teknik direktör Eddie Newton oldu.

Bazı yöneticiler, "Newton ile devam etmemiz hata olur. Daha ligin başındayken değişikliğe gidelim" görüşünü ortaya attı. Bir başka grup da bu fikre destek verip sezon başında da gündeme gelen Abdullah Avcı'ya teklif götürülmesini istedi.

Yapılan değerlendirme sonrası teknik adam için net bir karar çıkmazken, Abdullah Avcı ile bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Bu hafta içinde Ahmet Ağaoğlu teknik adam konusu netliğe kavuşacak. (Fanatik)

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