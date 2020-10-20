Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı kararı! Eddie Newton ile...

Trabzonspor’da gündeme gelen teknik adam değişikliği konusunda yapılan görüşmeler sonucunda son buldu.

Sezona istediği girişi yapamayan ve son olarak evinde Başakşehir'e 2-0 kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılacağı ve göreve Abdullah Avcı'nın getirileceği iddia edilmişti.

61saat.com'un haberine göre bu konuyu görüşmek için bir araya gelen Trabzonspor yönetimi “Newton ile devam” kararı alarak bu gündemi kapattı. Fenerbahçe mücadelesine Newton ile çıkacak olan Bordo-mavili kulüp buradan iyi bir sonuç alıp ligde yeniden yükselişe geçmek istiyor.

NWAKAEME VE FLAVIO DÖNÜYOR

Bordo Mavili kulüp 1 günlük iznin ardından yeniden sahaya iniyor. Hastalığını atlatan Nwakaeme ve cezası sona eren Flavio’nun dönüşüyle Newton elini bir nebze olsun rahatlatacak. Hafta içerisinde karantina süreci sona erecek olan Abdulkadir Parmak’ın oynama ihtimali düşük ifade edilirken yine karantinada olan Ekuban’ın da Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

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