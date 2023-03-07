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Son Dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti

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#Trabzonspor#Abdullah Avvcı#Ahmet Ağaoğlu
Son Dakika: Trabzonsporda Abdullah Avcı istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 15:58

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevinden istifa etti.

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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etti.

Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından başkanlık görevini yürüten Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yaparak yeni yönetimin yolunu açma adına istifa kararı aldı.

YENİ YÖNETİMİN YOLUNU AÇMA ADINA İSTİFA KARARI

Ümraniyespor maçı sonrası takım izin kullanırken Avcı, teknik ekibi ile durum değerlendirmesi yaptı. Abdullah Avcı, istifasını yönetime bildirirken bordo mavili mevcut yönetimin bu kararı değerlendirip bir açıklama yapması bekleniyor.

TRABZONSPOR SEÇİME GİDİYOR

Trabzonspor 18-19 Mart 2023 tarihlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25-26 Mart 2023 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda seçimli genel kurul yapılacak.

AHMET AĞAOĞLU İSTİFA ETTİ

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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz gün, "Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım." açıklamasını yapmıştı.

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#Trabzonspor#Abdullah Avvcı#Ahmet Ağaoğlu

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