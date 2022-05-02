Son Dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı için sözleşme kararı! Kısa süre içerisinde...

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Daha önce Başakşehir’de 2 kez kıl payı kaçırdığı şampiyonluğa Trabzonspor’da ulaşan ve tarihi başarının en önemli mimarı olan Abdullah Avcı için yönetim harekete geçti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, şampiyon hocayı yeni sözleşmeyle ödüllendirecek.

Geçtiğimiz sezonun 9. haftasında göreve başlayan ve 2.5 yıllık kontrat imzalanan Avcı’nın mukavelesi önümüzdeki yıl bitiyor. Bordo-Mavililer, tecrübeli teknik adamla 2 senelik yeni sözleşme yapacak ve Abdullah Avcı, 2025’in sonuna kadar Trabzonspor’un başında olacak.

MAAŞI DA ARTIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; geçtiğimiz Aralık ayında 3 yıl için yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin görev süresi 2024 Aralık’ta bitiyor. Yönetim, kısa zaman içinde Abdullah Avcı’yla sözleşme imzalayıp, kendi sürelerinin sonuna dek başarılı teknik direktörle çalışacaklar.

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Trabzonspor Yönetimi, şampiyon hocanın yeni kontratında yıllık ücretini de yükseltmeyi planlıyor. KAP açıklamasına göre; bu sezon 6.5 milyon TL alan Avcı, gelecek yıl da 8.5 milyon TL kazanacak.